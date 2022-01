Corona in Nordfriesland : Im Kampf gegen Corona und Omikron: Freier Impftermin am Sonnabend in Tönning

Die Corona-Zahlen steigen und steigen in Nordfriesland. Hygiene-Maßnahmen und vor allen Dingen Impfen werden zur Vorbeugung empfohlen. Am Sonnabend kann sich jedermann in Tönning impfen lassen.

Tönning | Die orthopädische Praxis von Dr. med. Thomas Georgi steht am Sonnabend (22. Januar) für eine Corona-Impfung ohne Termin zur Verfügung. Geöffnet ist in der Selckstraße 2 dafür in der Zeit von 9 bis 14 Uhr. Mehr zum Thema: Omikron-Welle: Diese Quarantäne-Regeln gelten für Schüler in Nordfriesland Zielgruppe sind Personen ab zwölf Jahren. Verimpft ...

