Museum und Einkaufsvergnügen : Im Husumer Herrenhaus am Markt 1 wird Stadtgeschichte erlebbar

Neue Ausstellung: Das Herrenhaus hat eine bewegte Vergangenheit und die am besten erhaltene Stuckdecke in Europa.

Husum | Die Museen haben wieder geöffnet – und damit auch die Adresse „Markt No. 1“ in der Storm-Stadt, unter der das altehrwürdige Herrenhaus von Bernd und Gesche Biermann firmiert. Und ergänzt wurde das private Museum gleich noch durch die neue Ausstellung „Einblicke in die Husumer Stadtgeschichte“ im Obergeschoss des erstmalig 1441 erwähnten Hauses, was es...

