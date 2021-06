Rennsteigspatzen in Husum : Im Dirndl auf dem Krabbenkutter: Thorsten Laß lässt Sänger für Video-Clip an Bord

Carina Pillasch, Moderatorin der Rennsteigspatzen aus Thüringen, spazierte mit Tochter am Hafen in Husum. Da entstand die Idee zum Video-Dreh für die Band, die durch ihren Hit „Wer in die Ferne wandert" bekannt wurde.

Husum | Nein, damit hatte Husums Krabbenfischer Thorsten Laß wahrlich nicht gerechnet: „Ich bekam eines Tages einen Anruf von Frank Kadanik, dem Leiter der Thüringer Band „Die Rennsteigspatzen“. Da wurde ihm die Frage gestellt, ob die Band ein Video auf dem Krabbenkutter aufnehmen könne. Bisher hatte der Husumer Krabbenfischer zwar ab und an von den Thüringer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.