Grillsaison in Nordfriesland : Husums Schlachter schildern Vorlieben der Kunden: Grillspieße statt riesiger Steaks

Tierwohl ist Thema im Fleischer-Fachgeschäft. Husums Schlachter registrieren vermehrt junge Kunden, die sich für Aufzucht, Haltung und Herkunft interessieren. Kreative Grillspieße lösen sachte tellergroße Steaks ab.

Husum | Angesichts des anhaltend schönen Wetters läuft auch in Husum die Grill- und Barbecue-Saison auf Hochtouren. Blicken wir den Schlachtern in der Stadt einfach mal in den Tresen und fragen, was die Kunden denn am liebsten auf den Grill legen. Im Husumer Fleischer-Fachgeschäft Arndt weist Geschäftsinhaber Thorsten Arndt auf die Klassiker hin. Da liegen...

