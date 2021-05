Strategiepapier zu Wohnungsbau : Husums Politik streitet erneut um Quote von 30 Prozent gefördertem Wohnraum

Das Strategiepapier zum Wohnungsbau musste noch einmal den Fachausschuss passieren. Wieder ging es um die Wohnraum-Quote – und um die Grünflächen der Stadt.

Husum | Eigentlich hatte man sich schon Anfang 2020 in einer Arbeitssitzung fraktionsübergreifend auf die Maßnahmen und Ziele geeinigt, die im Strategiepapier zur Wohnraumversorgung in Husum stehen sollten. Und das Papier im Februar 2020 dann auch im Umwelt- und Planungsausschuss beschlossen. Nun stand es noch einmal zur Verabschiedung im Ausschuss an, denn d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.