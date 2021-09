Corona in Nordfriesland : Husums Impfzentrum ist geschlossen und dessen Team blickt mit Wehmut zurück

Am Wahlsonntag erhielten die letzten Impfwilligen im Zelt an der Husumer Messehalle ihren Piks gegen Corona. Die Arbeit seit Januar hat das Impf-Team geprägt.

Husum | Nach neun Monaten hat das Impfzentrum an der Messehalle am Wahlsonntag die Tore geschlossen. Doch selbst am letzten Tag nahmen noch viele Impfwillige das Angebot dort wahr. Zu ihnen gehörte auch Manuela Thomsen aus Husum, die kurz vor Toresschluss zusammen mit ihren Sohn noch die Corona-Zweitimpfung erhielt. „Ich bin froh, dass ich noch die Kurve beko...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.