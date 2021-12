Kein Feuerwerk, keine Böller : Auch 2021 Verkaufsverbot von Silvesterknallern – was sagen die Husumer dazu?

Das zweite Jahr in Folge wird der Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester verboten. Wir haben uns umgehört: Die Meinungen dazu sind geteilt. Die meisten sehen das Verbot entspannt, aber der Handel hat ein Problem.

Husum | Erneut ist es verboten, zu Silvester Böller und Feuerwerk zu kaufen. Wegen der angespannten Pandemielage soll damit verhindert werden, dass die ohnehin schon am Anschlag arbeitenden Krankenhäuser zusätzlich belastet werden. Was halten die Husumer von dem Gedanken, dass sie das zweite Jahr in Folge nicht mit Knalleffekt ins neue Jahr feiern können? Wie...

