Corona in Nordfriesland : Husums Teststationen verzeichnen wachsenden Zulauf an Testwilligen

Die ersten Lockerungen sind erfolgt, aber viele Freiheiten sind vom Nachweis eines negativen Corona-Tests abhängig.

Husum | Seit mehr als zwei Monaten können sich alle Bürger mindestens einmal wöchentlich auf Corona testen lassen. Die Kosten übernimmt der Bund. Allein in Husum wurden acht Teststationen verteilt in der ganzen Stadt eingerichtet. Und die werden immer häufiger frequentiert, wie eine Umfrage zeigt. Viele regelmäßige Test-Kunden Das Testzentrum Husum in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.