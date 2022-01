Anti-Corona-Demos in Husum : Bürgermeister Uwe Schmitz vermeidet Haltung zu Portesten der Impfskeptiker am Rathaus

Seit Wochen protestieren Gegner der Corona-Maßnahmen und einer möglichen Impfpflicht vor dem Husumer Rathaus. Das sagt Hausherr, Bürgermeister Uwe Schmitz, zu den Kundgebungen vor seiner Tür.

Husum | Seit Anfang Dezember kommen vor den Stufen des Husumer Rathauses Menschen zusammen, um gegen die Corona-Schutzmaßnahmen und eine mögliche Impfpflicht zu protestieren. An Montagen treffen sie sich, um vor dem Rathaus zu stehen, an Samstagen laufen sie auf den von ihnen betitelten „Spaziergängen“ durch die Husumer Innenstadt. Lesen Sie dazu auch: Let...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.