Baurecht für viele Vorhaben : Husums Bauamtschef Jörg Schlindwein legt strammen Arbeitsplan für 2021 vor

Info für die Stadtpolitiker: Was die Bauverwaltung in diesem Jahr leisten will und auch tatsächlich leisten kann.

Husum | Es ist ein Problem, das Husum schon seit Jahren vor sich her schiebt: Geplant wird viel, umgesetzt viel weniger. Und bleibt die Umsetzungsquote bei investiven Maßnahmen unter den vom Innenministerium geforderten 60 Prozent, beschränkt die Kommunalaufsich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.