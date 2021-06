Reisen in Nordfriesland : Husums Bahnhof soll schöner werden – und die Toiletten sind wieder offen

Die Sanierung der sanitären Anlagen ist abgeschlossen – und noch dieses Jahr sollen die Wartebereiche in der Halle und auf den Bahnsteigen verbessert werden.

Husum | Um 8.15 Uhr heute Morgen war es so weit: Nach einer rund acht Monate dauernden Sanierung wurden die WC-Anlagen im Husumer Bahnhof wieder für die Reisenden aufgeschlossen. Warum es so ewig gedauert hat? Die für die Reparatur eines Wasserschadens benötigten Materialien seien „langwierig in der Beschaffung“ gewesen, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn....

