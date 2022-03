Krieg in der Ukraine : Ordnungsamt mietet Wohnraum für Geflüchtete an und lobt die Hilfsbereitschaft der Husumer

Eine erste Zwischenbilanz zur Lage der Geflüchteten aus der Ukraine in Husum zog Ordnungsamtschef Malte Hansen. Die Hälfte der Menschen in der Erstaufnahme-Einrichtung in der Messehalle seien Kinder.

Husum | „Überwältigend“ sei die Hilfsbereitschaft der Husumer gegenüber den Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet und nun in der Erstaufnahme-Einrichtung des Kreises in der Messehalle untergebracht sind, bevor sie in Nordfriesland verteilt werden: „Alle Aufrufe der Verwaltung – etwa mit der Bitte um Unterstützung durch Wohnraum, Kinderbetten o...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.