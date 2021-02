Corona in Nordfriesland : Norbert Pigorsch: Neuer Schuster startet im Lockdown

Betriebsübernahme in Corona-Zeiten: Neu-Husumer Norbert Pigorsch führt seit vier Wochen den Laden an der Marienkirche.

Husum | Im Schatten der Marienkirche hat Norbert Pigorsch (55) ein neues berufliches Abenteuer gewagt. Am 11. Januar hat der gebürtige Kölner die Schumacherei Pflaeging übernommen. Seit immerhin fast 20 Jahren werden in dem geklinkerten Pavillon an der Süderstr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.