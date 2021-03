ADFC-Klimatest 2020 : Husum ist „keine Vorzeigestadt für Radfahrer“ – Das kritisieren die Radler

Nordfrieslands Kreisstadt erhält bei einer Umfrage des Fahrrad-Clubs ADFC nur die Note 4,29.

Husum | „Wir sind keine Vorzeigestadt für Radfahrer“, lautet das Urteil von Edith Wienhues. Sie ist Vorsitzenden des Allgemeinen Deutschem Fahrrad-Clubs (ADFC) in Nordfriesland. Grund: Beim Klimatest 2020 schnitt Husum wie schon vor zwei Jahren schlecht ab. 173 Umfrageteilnehmer bewerteten die Fahrradfreundlichkeit in der nordfriesischen Stadt. Am Ende stand ...

