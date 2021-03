Biker in Nordfriesland : Husumer Motorradgottesdienst findet in diesem Jahr digital statt

Die Botschaft in diesem Jahr: „Lass Dich vom Tod nicht überwältigen, sondern vom Leben überraschen.“

Husum | Der Motorradgottesdienst in Husum lockt jährlich zahlreiche Biker auf den Marktplatz vor der Marienkirche. An diesem Sonntag kann die Andacht, wie schon im vergangenen Jahr, nicht in der Innenstadt stattfinden, sondern ausschließlich digital. Andacht am Ostersonntag ab 12 Uhr abrufbar „Ostersonntag und Gottesdienst für Motorradbegeisterte – das ...

