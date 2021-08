Im Monat August : Husumer Marienkirche wegen umfangreicher Bauarbeiten geschlossen

Erst Malerarbeiten, dann wird auch noch der Glockenstuhl ersetzt – deswegen müssen die St.-Marien-Gottesdienste im August in die Versöhnungskirche umziehen.

Husum | Die Marienkirche in Husum gleicht derzeit einer Großbaustelle. Beim Blick in das Schiff des Gotteshauses am Marktplatz wäre Verpackungskünstler Christo sicherlich ins Schwärmen geraten: Denn große Teile im Innenraum der Kirche sind mit Folie abgedeckt, weil derzeit umfangreiche Malerarbeiten im Gange sind. Daher bleibt die Kirche auch den gesamten Mon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.