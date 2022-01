Trotz Sturmtiefs Nadia : Husumer Corona-Demo mit mehr Teilnehmern als vor einer Woche

Laut einer unabhängigen Zählstelle haben zwischen 630 und 650 Personen an der Demonstration teilgenommen.

Husum | Trotz des Sturms an der Küste: Der Andrang bei der Corona-Demonstration in Husum am Sonnabendnachmittag war groß. Die Teilnehmerzahlen dazu differieren allerdings: Während der Anmelder der Demonstration, Knut Spiegel, versichert, „dass es nach Auszählung von mehreren unserer Beobachter ziemlich genau 1192 Teilnehmer gewesen sind“, spricht ein Polizeisprecher von „gut 500 Teilnehmern – und das trotz des schlechten Wetters“. Rund 650 Teilnehmer bei der Demo Mareike K., die für eine weitere Zählstelle an der Einmündung Ecke Norderstraße mit dreiköpfigem Team gezählt hat, versichert kurz vor 18 Uhr darüber hinausgehend, dass sie „pro Teilnehmer mittels Zählung durch Sportuhrenzählwerk durch unsere unabhängige dreiköpfige Gruppe auf eine Anzahl von zwischen 630 und 650 Teilnehmern komme“. In der vergangenen Woche waren es rund 500. Weiterlesen: „Spaziergang“ in Husum: Mehr Demonstrations-Teilnehmer als erwartet Übereinstimmung dann aber hinsichtlich des Verlaufes, der durch eine große Anzahl von Polizeibeamten und etlichen Streifenwagen abgesichert wurde. Was man sagen kann: Die Veranstaltung verlief friedlich. Vereinzelte Diskussionen habe es nach Angaben des Polizeisprechers auf dem Weg durch die Stadt mit Passanten gegeben, die dem Marsch zugeschaut haben. Veranstalter will nächste Woche erneut demonstrieren Angeführt wurde der Zug durch Teilnehmer mit einem großen Transparent und der Aufschrift „Wir sind die Rote Linie“. Dahinter folgte ein von mehreren Personen getragener Sarg mit der Aufschrift „Nürnberger Kodex“. Teilnehmer trugen weiße Westen mit der Aufschrift „Kein China 2.0 in Deutschland!“ und schließlich trugen Betroffene ein großes Transparent mit sich, auf dem stand: „Betroffene der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sagen Nein!“. Weiterlesen: Isolierstation in Husum voll – vorübergehend bleiben infizierte Patienten in Niebüll Gefordert wurde auf einem Banner auch „Freie Impfentscheidung für alle! Für Toleranz und Solidarität!“. Der Teilnehmerzug wurde begleitet durch Gesänge und Trommelmusik. Vor dem Start skandierten die Teilnehmer nach Vorgaben eines Redners: „Was Du nicht willst, dass man Dir tu – das füg auch keinem anderen zu!“ Demo-Anmelder Knut Spiegel signalisiert für den kommenden Sonnabend, 5. Februar, bereits: „Wir werden noch mehr Teilnehmer auf die Straße bringen – und wir werden noch ideenreicher vorgehen!“ ...

