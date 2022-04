Fachkräftemangel in NF : Husum will Standort für neuen Studiengang Soziale Arbeit werden

Ab Herbst 2023 schon könnten junge Menschen Soziale Arbeit in Husum studieren. So wollen es die Stadt, der Kreis Nordfriesland und die FH Westküste. Bis dahin steht aber noch einige Arbeit an.

