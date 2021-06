Urlaub in Nordfriesland : Knapp hinter Büsum: Husum unter den zehn meist-gegoogelten Kleinstädten in Deutschland

Die Ferienhaus-Suchmaschine Holidu hat ein Ranking der zehn am häufigsten gegoogelten deutschen Kleinstädte erstellt. Husum hat es als nördlichster Ort in die Top Ten geschafft.

Husum | Dass Husum als touristisches Ziel sehr beliebt ist, wird durch die Statistiken der Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH (TSMH) regelmäßig bewiesen. Eine hübsche, kleine Stadt am Meer in einer ebenso hübschen ländlichen Gegend gelegen, mit so interessanten Merkmalen wie einem Hafen mitten in der City. Solche Städte stehen in der Liste von Wochenend...

