Land lockert die Vorgaben : Husum plant Weihnachtsmarkt 2021 rund um die Tine – wie in den Jahren vor Corona

Die neue Corona-Landesverordnung ist veröffentlicht und gibt den Kommunen viel Spielraum bei Veranstaltungen. Die Husumer Verwaltung nutzt diese – und macht Hoffnung auf einen traditionellen Weihnachtsmarkt.

Husum | Gute Nachrichten aus der Stadtverwaltung: Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr wird es dieses Jahr wohl wieder einen richtigen Weihnachtsmarkt rund um die Tine geben. „Wir planen ihn so, wie er in den Jahren bis 2019 stattgefunden hat“, sagt Ordnungsamtsleiter Malte Hansen. Weiterlesen: Tönning: Wegen Corona: Auch in diesem Jahr kein Wei...

