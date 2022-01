Christen und Muslime in Husum : Warum im evangelischen Gemeindehaus St. Marien Teppiche Richtung Mekka ausgelegt werden

Dass Christen und Muslime einander Gastfreundschaft gewähren, ist in Husum nichts Ungewöhnliches. Für Pastor Friedemann Magaard ist das theologisch auch angemessen.

Husum | Ein roter Faden ist im Gemeindehaus St. Marien in einem ungewöhnlichen Winkel quer durch den Raum gespannt. An ihm entlang – nämlich in Richtung Mekka – legen Männer sorgfältig kleine Teppiche aus, konzentrieren sich in der Stille und knieen schließlich nieder. Auch interessant: Lücke am Heiligabend: Es tut weh, wenn Eltern erstmals beim Fest fehle...

