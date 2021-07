Bahnunfall in Nordfriesland : Husum – St. Peter-Ording: Pkw fährt an unbeschranktem Bahnübergang in Urlauberzug

Die Bahn konnte ihre Fahrt zunächst nicht fortsetzen. In dem Pkw wurde eine Person verletzt.

Witzwort | Auf der Bahnstrecke Husum – St. Peter-Ording ist es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. An einem unbeschrankten Bahnübergang bei Witzwort fuhr ein Pkw in einen Zug, der in Richtung Husum unterwegs war. Weiterlesen: Trotz Aufhebung der Corona-Testpflicht: Große Test-Anbieter bleiben vorerst am Start Nach Informationen von shz.de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.