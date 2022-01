Babynamen in Nordfriesland : Husum: Das sind die beliebtesten und die seltensten Vornamen in 2021

Nordfriesen geben ihren Kindern andere Vornamen als der Durchschnittsdeutsche - das scheint klar. Und deshalb finden sich die bundesweiten Favoriten Emilia und Matteo in Husum nicht mal unter den Top 30 der beliebtesten Babynamen 2021.

Husum | 742 Kinder sind im Jahr 2021 beim Standesamt in Husum gemeldet worden – 17 Babys weniger als im Jahr zuvor. Und wie heißen die kleinen Neubürger und Neubürgerinnen? Husums Eltern mögen es niederdeutsch-friesisch: Der beliebteste Vorname für Mädchen in der Storm-Stadt ist Ida – gleich zwölf Husumerinnen wurden von ihren Eltern so getauft. Bei den Jungs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.