Paukenschlag in Gemeinde Hude : Nach Anzeigen und Streit: Bürgermeister Ulrich Kinner erklärt seinen Rücktritt

Überraschend hat Hudes Bürgermeister Ulrich Kinner am Montag seinen Rücktritt erklärt. Ob es mit den jüngsten Querelen in der Gemeinde zu tun hatte, ist offen. In einem Schreiben nannte er persönliche Gründe.

Hude | Turbulent ging es in den vergangenen Wochen in der Gemeinde Hude zu, nun ein neuerlicher Paukenschlag: Bürgermeister Ulrich Kinner hat seinen Rücktritt erklärt. Zudem gibt er auch seinen Sitz als Gemeindevertreter von Hude auf. Jüngste Streitigkeiten Grund für den Rücktritt? Sein Rücktrittsschreiben hatte Kinner am Montag in der Amtsverwaltung i...

