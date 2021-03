Bredstedt : Hoher Geburtstag: Anna Schmidt ist neues Mitglied im Club der 100-Jährigen

Anna Schmidt feiert ihren 100. Geburtstag im Seniorenheim in Bredstedt. Früher hatte sie mit ihrem Mann eine Hofstelle in Lütjenholm.

Bredstedt | Im Alloheim in Bredstedt gab es am Montag (22. März) etwas nicht Alltägliches zu feiern. In fröhlicher Runde, mit Ständchen, Sekt und Torte gratulierten die Bewohner und Mitarbeiter Anna Schmidt zu ihrem 100. Geburtstag. Doch damit nicht genug: Auch ihre Kinder, Kindeskinder, Urenkel sowie zwei Ur-Urenkel hatten sich, coronabedingt im Garten versam...

