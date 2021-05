Pellworm : Hohe Auszeichnung für Krankenschwester Christa Drigalla

Christa Drigalla wurde am Dienstag das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik verliehen. Sie hat es für ihr Engagement in Nepal erhalten.

Pellworm | Ministerpräsdient Daniel Günther hat Christa Drigalla am Dienstag in einer – coronabedingten – kleinen Feierstunde in Kiel das Verdienstkreuz am Bande des Verdiensordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Pflegedienstleiterin in einem Krankenhaus in Nepal Christa Drigalla engagiert sich seit mehr als zwei Jahrzehnten für die Entwicklungsh...

