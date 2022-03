Kommunalpolitik in Högel : Mehr Windkraft, Geld fürs Freibad und eine Entscheidung gegen Straßenausbaubeiträge

Drei Hauptthemen beschäftigte die Högeler Kommunalpolitik: Dem Freibad geht's besser als gedacht, Straßenausbaubeiträge unbeliebt und zwei neue Windkraftanlagen sollen kommen.

Högel | Im Dezember 2019 hatten die Gemeinden Högel, Goldebek, Goldelund, Joldelund und Kolkerheide vereinbart, den Betrieb und die Kosten für das Högeler Freibad gemeinsam zu finanzieren. Für Högel alleine war es von den Kosten her nicht mehr tragfähig, so dass sich Bürgermeisterin Tanja Carstensen mit einem Hilferuf an ihre Amtskollegen gewandt hatte – und ...

