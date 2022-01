Verkehrsunfall bei Bordelum : Hindernis auf der B5 Höhe Stollberg: Bredstedterin rammt mit E-Auto Holzbank

Im Dunkeln taucht das Hindernis vor einer 56-jährigen Bredstedterin auf der B5 auf. Sie rammt mit ihrem neuwertigen E-Auto eine Sitzbank aus Holz. Die Polizei will nun offene Fragen klären. Wer kann ihr helfen?

Bordelum | Eine Frau aus Bredstedt rammte am Sonnabendabend kurz nach 21 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der B5 eine Sitzbank aus Holz. Sie befand sich zu der Zeit Höhe Bordelum, in der Nähe vom Stollberg. Die 56-jährige Fahrerin blieb unverletzt, teilt die Polizei mit. Weiterlesen: Rettungsdienst in Nordfriesland: Erleichterung in St. Peter-Ording: Endlich fester...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.