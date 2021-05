Bredstedt : Himmlischer Gruß für Menschen mit Behinderungen und Senioren

Mit Keksen und Musik brachte Pastor Peter Schuchardt Abwechslung in den Alltag von Senioren und Menschen mit Handicap.

Bredstedt | „Himmlische Grüße“ – wer kann sie nicht gebrauchen, wo das Pandemiegeschehen den Alltag bestimmt. Dankbar nahmen diese die 30 Bewohner und ihre Betreuerinnen der Bredstedter Einrichtung für Menschen mit Behinderungen „Haus am Mühlenteich“ an. Weiterlesen: Corona an Schulen im südlichen NF: 188 Schüler und Mitarbeiter in Quarantäne Pastor Peter S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.