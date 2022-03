Russland-Ukraine-Krieg : Hier können Sie helfen: Hilfsaktionen in Husum und Umgebung für die Ukrainer

Der russische Krieg in der Ukraine sorgt für unvorstellbares Leid. Damit finden sich Menschen in Husum und Umgebung nicht ab und wollen helfen. Hier sind Initiativen aufgelistet, die Sie unterstützen können.

Avatar_shz von Annika Jensen

01. März 2022, 18:32 Uhr

Husum | In Husum und Umgebung rollen die ersten Hilfsaktionen für die Ukrainer an. Sowohl für jene, die aus dem Land geflohen sind und weiterhin fliehen als auch für jene, die sich noch im Land befinden. Sie benötigen derzeit alles, was es zum Überleben braucht. Medizinische Güter, Hygieneartikel, Lebensmittel, Tiernahrung, Kleidung, Baby-Bedarf.

Ladies' Circle Husum bringt Hilfskonvoi in die Ukraine

Der Ladies' Circle Husum beteiligt sich an der bundesweiten Aktion „Freunde helfen! Konvoi“. Ein Hauptlager dieser Initiative befindet sich in Mildstedt. Von dort werden in der kommenden Woche mehrere Lkw mit vor allem medizinischen Hilfsgütern, aber auch Lebensmitteln an die polnisch-ukrainische und an die moldawisch-ukrainische Grenze fahren. Dort angekommen, nehmen Kontaktpersonen der Initiative die Spenden entgegen und bringen sie an die Orte in der Ukraine, wo sie gebraucht werden.

Da aktuell nur Großspenden für die Lkw-Transporte vorgesehen sind, bittet der Ladies's Circle Husum darum, von kleinen Sachspenden abzusehen. Was benötigt wird, sei Geld, sagt die Vanessa Holdysz, Präsidentin vom Ladies' Circle Husum. „Jeden Cent, den wir an Spende bekommen, setzen wir direkt um. Der Transport mit einem Lkw kostet mitsamt Benzin, Zoll und Maut 2500 Euro.“

Hier können Sie spenden:

Stiftung Round Table Deutschland

Bank für Sozialwirtschaft AG

IBAN: DE20 550 205 0000 0000 1954

BIC: BFSW DE33 MNZ

Verwendungszweck: „Konvoi“

Jana und Dennis Grundwald sammeln Sachspenden

Die Husumer Jana und Dennis Grundwald wollen sich darum kümmern, dass auch kleinere Sach- und Lebensmittelspenden in die Ukraine kommen. Die beiden betreiben ein Immobilienunternehmen. Am Bürogebäude in der Brinkmannstraße 16 wollen sie die Spenden entgegennehmen und mit einem Transporter nach Kiel zu einem Mann bringen, der eine ähnliche Aktion in der Landeshauptstadt organisiert. Die Spenden werden dann gemeinsam runtergefahren. Entweder an die Grenze oder ins Land, das werde abhängig gemacht von der Sicherheitslage, so Grundwald.

Geplant sei, an drei Tagen in der kommenden Woche die Spenden in Husum anzunehmen. Am Mittwoch und Donnerstag in der Brinkmannstraße und am Dienstag vor der Grundschule in Schobüll. Menschen, die Spenden wollen, können in der Zeit von 15 bis 19 Uhr vorbeikommen. „Ein Transporter und ein Hänger werden bepackt“, so Dennis Grunwald. „Notfalls können wir die Sachen aber auch in unseren Büroräumen zwischenlagern und dann weitere Transporter organisieren.“

Christian-Jensen-Kolleg in Breklum stellt Wohnraum

Das Christian-Jensen-Kolleg, das ökumenische Tagungs- und Bildungszentrum der Nordkirche in Breklum, macht sich derweil an die Arbeit, sich auf die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter vorzubereiten. „Wir haben auf dem Breklumer Campus eine leerstehende Etage mit zehn Zimmern, die wir kurzfristig mit ehrenamtlicher Hilfe für bis zu 20 Personen herrichten würden“, sagt Pastorin Nora Steen, Leiterin des Christian-Jensen-Kollegs auf Nachfrage des shz.

Der Plan des Kollegs ist schon jetzt auf große Zustimmung gestoßen, und es haben sich zahlreiche Menschen gemeldet, die helfen wollen. So viele, dass weitere nicht nötig seien, so Steen, zumindest im Falle des Christian-Jensen-Kollegs. Steen sagt nämlich auch: „Seien Sie gewiss: Ihre Hilfe wird benötigt.“ Jene Helfer die sich bei ihr melden, und die im Kolleg nicht mehr benötigt werden, verweist Steen mittlerweile an die jeweiligen Ämter, in denen sie leben.