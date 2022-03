Ukraine-Krieg : Hier können Sie helfen: Hilfsaktionen in Husum und Umgebung für Geflüchtete

Frei zu lesen: Der russische Krieg in der Ukraine sorgt für unvorstellbares Leid. Damit finden sich Menschen in Husum und Umgebung nicht ab und wollen helfen. Hier sind Initiativen aufgelistet, die Sie unterstützen können.

Avatar_shz von Annika Jensen

23. März 2022, 08:51 Uhr

Husum | In Husum und Umgebung laufen zahllose Hilfsaktionen für die Ukrainer. Sowohl für jene, die aus dem Land geflohen sind und weiterhin fliehen als auch für jene, die sich noch im Land befinden. Sie benötigen derzeit alles, was es zum Überleben braucht. Medizinische Güter, Hygieneartikel, Lebensmittel, Tiernahrung, Kleidung, Baby-Bedarf. Auch Ideen zur Aufnahme Geflüchteter gibt es.

Verein Anker n. e.V. kümmert sich um medizinische Versorgung

Mit Anker n.e.V. „wollen wir vor allem medizinisches Material für die lebensrettende Primärversorgung von Kriegsverletzten in der Ukraine beschaffen“, sagt Gründungsmitglied David Fröhlich. Wer dem Verein bei seiner Arbeit unterstützen möchte, kann das am besten mit einer Geldspende tun. Entweder per PayPal an @ankerhelp (Vwz. Spende Anker n.e.V.) oder per Banküberweisung an: David Fröhlich IBAN DE07 5001 0517 5406 4725 79 (Vwz. Spende Anker n.e.V.). Da die vier von Anker n.e.V. noch immer auf die Aktivierung ihres beantragten Vereinskontos bei der GLS Bank warten, haben sie sich dazu entschieden, temporär ein Privatkonto für das Sammeln der Spenden zu nutzen. So kann sofort geholfen werden. Mehr Informationen und regelmäßige Updates rund um ihre Arbeit find.

23. März in Tönning: Engagement-Börse zugunsten Geflüchteter

Das Amt Eiderstedt, die Fachstelle Migration in Tönning als Einrichtung des Diakonischen Werks in Husum und das Sozialzentrum Südliches Nordfriesland laden am Mittwoch, 23. März, von 17 bis 19 Uhr im Tönninger Packhaus zu einer „Engagement-Börse“ ein. Nach einem Überblick über die aktuelle Situation der Geflüchteten aus der Ukraine können sich die Besucher an diversen Themenständen über die konkreten Bedarfe vor Ort informieren (Wohnraumangebote, Sach- oder Geldspenden, Begleitung zum Arzt/zu Behörden). Eingeladen sind also alle, die ehrenamtlich ihre Hilfe für Geflüchtete anbieten möchten, und noch nicht genau wissen, was zu tun ist oder an wen sie sich wenden können.

25. März in Olderup: Spendenlauf für Flüchtlingsfamilien

Auf dem Bolzplatz vor der Olderuper Kindertagesstätte findet am Freitag, 25. März, ab 11 Uhr ein Spendenlauf zugunsten der im Dorf einquartierten Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine statt. Bevor die Kinder der Kita an den Start gehen, wird Pastor Jebsen aus Hattstedt eine kurze Andacht halten. Zuschauer, die anfeuern und die Spendensumme aufstocken wollen, sind sehr willkommen.



Übersetzer gesucht



Die Stadt Husum möchte Kriegsflüchtlingen gerne Übersetzer an die Seite stellen, die bei sprachlichen Barrieren unterstützen können. Dazu werden Menschen zum Dolmetschen gesucht, die sich bitte beim Diakonischen Werk Husum, Fachstelle Migration, per Mail an migration-husum@dw-husum.de oder telefonisch unter 04841-8038453 melden.

Räder, Helfer, Spenden gesucht

Die Anzahl Geflüchteter, die im Mittleren Nordfriesland eine sichere Unterkunft erhalten wächst. Das Team Integration der Amtsverwaltung koordiniert und sondiert daher mit Hochdruck entsprechende Hilfen. Es ist dabei auch auf die Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. Dringend benötigt werden etwa weiterer Wohnraum sowie Ehrenamtliche, die beim Übersetzen helfen können und beispielsweise erste Gängen zu Behörden begleiten. „Darüber hinaus benötigen wir Menschen, die mit zupacken möchten. Beim Möbeltransport und dem Einrichten von Wohnungen stoßen wir personell an unsere Grenzen“, erläutert Ordnungsamtsleiter Lars Schwerdtfeger.

Großer Bedarf an gut erhaltenen Zweirädern

Wer verkehrssichere Fahrräder für Kinder wie Erwachsene spenden möchte, wendet sich bitte ans Team Integration oder die Spendenkammer.

„Darüber hinaus suchen wir dringend Freiwillige, die unsere ehrenamtliche Fahrrad-Reparaturwerkstadt in Bredstedt betreiben möchten“, erläutert Amtsmitarbeiterin Martje Petersen, die für nähere Informationen unter 0 46 71 - 91 92 176 oder per E-Mail an m.petersen@amnf.de erreichbar ist.

Aus der Spendenkammer meldet Koordinatorin Barbara Ingwersen zudem dringenden Bedarf an Fahrradhelmen, Schulranzen, Spielzeug und Sportbekleidung für Kinder. Auch Haushaltsgegenstände wie große Kochtöpfe, Küchengeräte, Staubsauger, Bügeleisen, Wäscheständer und beispielsweise Handtücher würden benötigt.



Die Spendenkammer des Amtes befindet sich in der Bergstraße 9 (Ecke Bahnhofstraße) in Bredstedt. Spendenannahme ist dort immer dienstags in der Zeit von 9 - 12 Uhr. Für Fragen ist Leiterin Barbara Ingwersen vor Ort oder in Ausnahmen telefonisch unter 01 51 - 20 10 16 40 erreichbar. (Spendenausgabe ist in der Kammer dienstags von 14 bis 18 Uhr und mittwochs in der Zeit von 9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr)



Wer ein Hilfsangebot hat, kann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Teams Integration die Koordination erleichtern, in dem das eigens eingerichtete Kontaktformular (https://www.amnf.de/buergerservice/hilfe-fuer-fluechtlinge/ukraine-hilfe/formular.html ) genutzt wird. Angebote können auf diese Weise schnellstmöglich in die Umsetzung gehen. Für allgemeine Fragen kann gern auch folgende E-Mail-Adresse genutzt werden: ukraine@amnf.de. Telefonisch ist das Team bei der Amtsverwaltung unter 0 46 71 - 91 92 0 erreichbar.

Kinderschutzbund sucht Hilfe bei Betreuung geflüchteter Kinder

Der Kinderschutzbund-Nord in Husum rechnet damit, dass Menschen aus der Ukraine auch nach Nordfriesland kommen. Deswegen bereitet er ein Betreuungsangebot für Kinder aus dem Land vor. „In der Asmussenstraße 22 planen wir einen Treffpunkt für 0-3-jährigen Kinder und deren Eltern“, sagt Geschäftsführer Gregor Crone. In der Bürgerschule will das Team 3-6-jährigen Kindern die Möglichkeit bieten, in den Vormittagsstunden eine kindergartenähnliche Gruppe zu besuchen, um gemeinsam zu spielen „und den anstrengenden Fluchterfahrungen zumindest zeitweise entfliehen zu können“, so Crone weiter. Dazu brauche es viel Unterstützung. Gesucht werden: Menschen mit einer pädagogischen Ausbildung, die Lust haben, mit Kindern zu arbeiten sowie Menschen die ukrainisch bzw. englisch sprechen und den Eltern als Lotsen behilflich sind, notwendige Wege zu gehen (Ausländerbehörde, Sozialzentrum, Schulen usw.), möglichst während die Kinder vom Kinderschutzbund betreut werden. Gregor Crone bittet diejenigen, die unterstützen wollen und können, sich bei ihm zu melden: 04841/9377120, info@kinderschutzbund-nf.de

Wohnraum wird überall dringend benötigt

Wer in Husum Unterkunftsmöglichkeiten, von wenigen Wochen bis auf Dauer, zur Verfügung stellen kann, meldet sich bitte per Mail an ordnungsamt@husum.de oder telefonisch unter 04841-666-321, 666-325 oder 666-324. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes kümmern sich dann um das weitere Vorgehen.

Auch das Amt Eiderstedt in Garding benötigt Wohnraum für Geflüchtete, der kurzfristig und für ein halbes Jahr oder länger zur Verfügung gestellt werden. Weitere Informationen zur Ukraine-Hilfe unter www.amt-eiderstedt.de.

Angebote für Wohnraum nimmt das Amt Viöl unter julia.christiansen@amt-vioel.de oder ina.christiansen-hansen@amt-vioel.de entgegen. Weitere Info unter www.amt-vioel.de.

Ladies' Circle Husum bringt Hilfskonvoi in die Ukraine

Der Ladies' Circle Husum beteiligt sich an der bundesweiten Aktion „Freunde helfen! Konvoi“. Ein Hauptlager dieser Initiative befindet sich in Mildstedt. Von dort werden in der kommenden Woche mehrere Lkw mit vor allem medizinischen Hilfsgütern, aber auch Lebensmitteln an die polnisch-ukrainische und an die moldawisch-ukrainische Grenze fahren. Dort angekommen, nehmen Kontaktpersonen der Initiative die Spenden entgegen und bringen sie an die Orte in der Ukraine, wo sie gebraucht werden. Da aktuell nur Großspenden für die Lkw-Transporte vorgesehen sind, bittet der Ladies's Circle Husum darum, von kleinen Sachspenden abzusehen. Was benötigt wird, sei Geld, sagt die Vanessa Holdysz, Präsidentin vom Ladies' Circle Husum. „Jeden Cent, den wir an Spende bekommen, setzen wir direkt um. Der Transport mit einem Lkw kostet mitsamt Benzin, Zoll und Maut 2500 Euro.“

Hier können Sie spenden: Stiftung Round Table Deutschland – Verwendungszweck „Konvoi“

Bank für Sozialwirtschaft AG – IBAN: DE20 550 205 0000 0000 1954 – BIC: BFSW DE33 MNZ

Bredstedter organisiert stetig Fahrten ins Kriegsgebiet

Der Bredstedter Mike Husar und seiner Mitstreiter beladen stetig große Transporter mit Hilfsgütern und organisieren den Transport in die Ukraine. Er ruft auf folgendes zu spenden:

Haltbare Lebensmittel, Tütensuppen, Konserven, Reis, Nudeln

Hygieneartikel (neu verpackt)

Baby Nahrung und Windeln

Verbandsmaterial

Decken, Schlafsäcke, Isomatten

Kleidung

Er bittet darum, alle Spenden in Kartons zu verpacken und mit „Help Ukraine“ sowie der Aufschrift zu verwesen, was drin ist, in Englisch. „Falls jemand keine Sachspenden geben oder vorbeibringen kann, der darf auch gerne Geld geben“, schreibt Husar in seinem Aufruf. „Es kommt jeder Cent an. Denn folgende Firmen übernehmen alle Nebenkosten: SAT Struckum, Björn Jacobsen sponsort den LKW und den Diesel; Bahnsen Tiefbau, Paul Baumann stellt die Lagerhalle für die Zwischenlagerung zur Verfügung; Mike Husar, Ohrenschmaus trägt alle anderen Nebenkosten wie zum Beispiel Fahrer und Übernachtungen.“ Mit den Geldspenden werden Lebensmittel, Verbandsmaterial und anderes vor Ort an der Grenze eingekauft, damit der Transportweg kurz ist. Wer Hilfsgüter spenden möchte, kann dies bei Mike Husar tun: Wittenburger Ring 20, Bredstedt oder unter 01703815891 oder bei Paul Baumann: Wittenburger Ring 24, Bredstedt

Geldspenden gehen an das Konto: Mike Husar IBAN: DE59 2175 0000 0164 7345 50

Ostenfelder sammelt für Zivilisten und die Front

Der Ostenfelder Artur Pietsch sammelt in der Adresse Schwarzer Weg 5 in Ostenfeld, um mit den Spenden an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren. „Wir fahren gerade zwei-gleisig“, sagt er. „Zum einen sammeln wir für die Geflüchteten, die es nach Polen geschafft haben. Da brauchen wir Hygieneartikel, Babynahrung, Windeln, Lebensmittel.“ Und zum anderen sammeln er und seine Familie für die Menschen in der Ukraine, an der Front. „Da brauchen wir medizinisches Material, Verbandszeug, Schmerzmittel, Hustensaft.“ Ist ein Transporter voll, fahre er sofort los, erzählt er. Er habe in der Ukraine viele Kontakte, sodass seine gesammelten Spenden an der polnisch-ukrainischen Grenze umgeladen werden und zu den Menschen gelangen können. „Bei den nächsten Fahrten werde ich Geflüchtete auf dem Rückweg mitnehmen. Dafür suche ich noch sieben- bis neunsitzige Fahrzeuge für die Wochenenden und hier vor Ort werden dann Unterkünfte gesucht.“ Wer Artur Pietsch und seine Familie unterstützen will mit Sachspenden, Unterkunftsangeboten und Geldspenden für Sprit und Transporter, kann sich unter folgender Nummer mit ihm in Verbindung setzen: 0176 97 44 61 34

Geldspenden gehen auch direkt an: Artur Pietsch DE59 2175 0000 0166 0932 29





Kennen Sie weitere Hilfsaktionen? Dann mailen Sie uns gerne an redaktion.husum@shz.de