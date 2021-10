Hochwasser in Ahrweiler : Hilfsaktion von Nordstrandern: Friesenpferde aus Katastrophengebiet gerettet

Überlaufende Klärwerke haben im Raum Ahrweiler Weiden unbenutzbar gemacht. Friesenpferde zogen jetzt in einer großen Hilfsaktion nach Nordstrand um.

Nordstrand | Tiere in Not im Raum Ahrweiler: Als sogar Klärwerke überliefen, waren auf einmal auch Weiden in der Region nicht mehr zu benutzen. Das Schicksal der Tiere dort strahlt nun bis nach Nordfriesland aus. Hier hat der Verein der Friesenpferde-Nothilfe auf Nordstrand in einer großartigen Hilfsaktion zugepackt und geholfen. Die Flut hat das in Hofnähe lieg...

