Verkehr in Husum : Hi-Tech-Ampeln für den neuen Bahnübergang und die Kreuzung Langenharmstaße

Eine kombinierte Signalanlage an den Schranken und der neuen Kreuzung soll dafür sorgen, dass mit der Verlegung des Marschbahn-Übergangs an der Westtangente der Verkehr sicherer wird.

Husum | Es wird eines der größten Bauvorhaben in Husum in den kommenden Jahren und für die Marschbahn als Hauptverkehrsader an der Westküste sozusagen eine Operation am offenen Herzen: Die Verlegung des Bahnübergangs an der Westtangente, der von der Dockkoogstraße 130 Meter nach Norden wandern soll. Planungen wurden dem Bauauschuss vorgestellt Nachdem d...

