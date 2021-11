Ubi Bene und C. J. Schmidt : Weihnachts-Aktion soll Wünsche von Kindern wenig begüterter Familien erfüllen

Kindern Herzenswünsche zu erfüllen, die sonst offen blieben, ist das Ziel einer gemeinsamen vorweihnachtlichen Aktion des Vereins Ubi Bene und des Husumer Modehauses C. J. Schmidt.

Husum | Bei Kindern einkommensschwacher Familien in der Region bleiben oft die weihnachtlichen Wünsche offen. Diese doch zu erfüllen, ist das Ziel einer Aktion des Vereins Ubi Bene und des Husumer Modehauses C. J. Schmidt. Auf Ebene drei des Modehauses finden die Kunden einen Weihnachtsbaum und neben diesem die Wunschzettel. Wer ein Kind glücklich machen will...

