Herrendeichschule Nordstrand : Steigender Bedarf: Mehr Schulsozialarbeit dank mehr Stunden möglich

Die Schulsozialarbeiterin Monika Meier-Tischer ist stark gefragt, sodass ihre Arbeitszeit nicht ausreicht. Nun verdoppelt die Gemeinde diese auf 30 Stunden.

Nordstrand | Lernschwierigkeiten, schlechte Noten, streitende Eltern, Essstörungen, Tendenz zur Selbstverletzung oder gar Gedanken an Selbstmord, aber auch Behördengänge und Berufsfindung – in Monika Meier-Tischers Arbeitsfeld gehört alles, was Kindern und Teenagern Stress bereitet und sie im Schulalltag bisweilen auffällig werden lässt. Arbeitszeit reicht vorn...

