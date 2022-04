Forschungsprojekt in Husum : Hermann-Tast-Schülern gelingt Blick in geschlossenes Innere von Bienenstöcken

CO2-Gehalt, Lautstärke und das Bienenwachsgewicht: Hermann-Tast-Schülern in Husum gelingt nicht nur der Blick in das Bienenstockinnere, ohne ihn zu öffnen. Sie können die Werte auch überwachen. So haben sie es angestellt.

Husum | Wie geht es den Bienen und wie kann man in das Innenleben eines Bienenstockes einen Blick werfen, ohne ihn zu öffnen? Mit diesen und weiteren Fragen rund um die Bienen beschäftigten sich derzeit Schüler des Wahlpflichtfaches „Forschung und Technik“ des neunten Jahrgangs der Husumer Hermann-Tast-Schule. Lesen Sie auch: Islands Ökologie kennenlernen:...

