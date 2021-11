Schulen in Nordfriesland : Pellworm: Warum die Helmut-Neuton-Paulsen-Schule zur Großbaustelle wird

An der Pellwormer Schule muss einiges erneuert werden. Die Bauarbeiten sollen in den Sommerferien beginnen. Dann ziehen die Schüler in Container.

Pellworm | Im Gegensatz zu zahlreichen Projekten, die wegen des derzeit teilgenehmigten Haushaltes der Gemeinde Pellworm weiterhin „auf Eis“ liegen, soll die Schulsanierung auf Pellworm mit Beginn der Sommerferien starten. Mit dem gesetzlich geforderten Brandschutz sowie der Sanierung der Heizungs- und Elektroleitungen werden dann knapp zwei Millionen Euro in di...

