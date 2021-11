Sportvereine in Nordfriesland : Helge Hansen: Neu zugezogen und schon TSV-Chef in Haselund

Dass Bianca Kiehne den Vorsitz niederlegte, war ein Schock für die mehr als 300 TSV-Mitglieder. Um so größer ist nun die Freude darüber, dass Helge Hansen den Verein weiterführen wird.

Haselund | Wie bei allen Sportvereinen liegt auch hinter dem TSV Haselund eine harte Zeit. Der Lockdown sorgte zeitweise für kompletten Stillstand. Auch jetzt ist es wohl nicht ganz so einfach mit der Umsetzung der Corona-Regeln. Das lässt sich in einigen Sparten an den geringen Teilnehmerzahlen ablesen. Grundsätzlich stehe der TSV aber nicht schlechter da als v...

