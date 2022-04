Zeugenaufruf : Heckscheibe in Tönning zertrümmert: Polizei Garding sucht Zeugen

In Tönning haben Unbekannte die Heckscheibe eines Opel Corsas komplett zerstört. Nun sucht die Gardinger Polizei nach Zeugen.

04. April 2022, 09:32 Uhr

Am späten Donnerstagvormittag, den 24. März, wurde in der Zeit zwischen 11.20 und 12.00 Uhr, die Heckscheibe eines auf dem Parkstreifen im Rieper Weg in Tönning abgestellten schwarzen Opel Corsas von Unbekannt zerschlagen. Das gab die Polizeidirektion Flensburg am Montagmorgen bekannt. Es sei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden. Die Polizeistation in Garding hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich zu melden unter: 04861-6170660 oder garding.pst@polizei.landsh.de.