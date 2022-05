THW, Polizei, Feuerwehr : Hauswand droht einzustürzen: Großeinsatz in Tönning

Ein beispielloser 12-stündiger Großeinsatz in der Tönninger Innenstadt ging am Freitagmorgen um 5 Uhr in der Frühe zu Ende. 76 Einsatzkräfte und 20 Einsatzfahrzeuge wurden zu einem einsturzgefährdeten Haus gerufen.

Tönning

