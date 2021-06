Corona in Nordfriesland : Hausärzte und Impfzentren: Fast jeder dritte Nordfriese vollständig geimpft

Die Quote der Erstgeimpften liegt bei rund 46,5 Prozent, die der vollständig Geimpften ist mit 32 Prozent überdurchschnittlich.

Husum | Während Nordfriesland bei den Erstimpfungen hinter dem überregionalen Trend liegt, ist die Quote der vollständig Geimpften sogar höher als im Landesdurchschnitt. Allein die Hausärzte in Nordfriesland schafften in der vergangenen Woche 2916 Erst- und 5121 Zweiimpfungen, berichtet Nikolaus Schmidt von der Kassenärztlichen Vereinigung. Weiterlesen:...

