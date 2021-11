Wohnraum in Nordfriesland : Schwierige Haussuche: Betroffene Familien geben Tipps, wie es klappen kann

Immobilienpreise schnellen in die Höhe, Touristen aus Großstädten mieten oder kaufen Zweitwohnungen und Alleinerziehende werden benachteiligt – so erleben es Einheimische, wenn sie in Nordfriesland ein Haus suchen.

Nordfriesland | „Wir standen kurz vor einer Zusage, dann hat aber eine Familie mit zwei Elternteilen den Zuschlag bekommen. Der Mann soll auch handwerklich begabt gewesen sein, mir wurde das anscheinend nicht zugetraut“, Melanie Lesch (45) ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern und hat zwei Hunde. Seit Beginn 2020 war sie auf der Suche nach einem Haus für ihre ...

