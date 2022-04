„Westerende“ : Haus in der Husumer Altstadt in Flammen

Augenzeugen berichteten, dass zuvor eine Person in das leerstehende Haus gegangen sein soll. Die Löscharbeiten in der engen Altstadt-Straße dauern an.

Husum | In der Nacht zum Sonntag ist es in Husums dicht bebauter Altstadt zu einem Feuer gekommen. Nach Notrufeingängen gegen 3.30 Uhr löste die zentrale Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Nord in Harrislee sofort Großalarm aus. In der Straße „Westerende“ brannte bei Eintreffen der Rettungskräfte ein leerstehendes Einfamilienhaus in voller Ausdehnung. Sämtl...

