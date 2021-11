Polizei sucht nach Zeugen : Hattstedt: Spielplatz und Dorfplatz mit Graffiti beschmiert

In der Nacht von Samstag, 20. November auf Sonntag haben Unbekannte in Hattstedt einen Spielplatz und Teile des Ortskerns mit Graffiti beschmiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

von Yannik Burgemeister

23. November 2021, 17:17 Uhr

Hattstedt | In Hattstedt haben Unbekannte mit Graffiti Schilder und Gegenstände besprüht. Vom Kinderspielplatz im Lehmkuhlenweg bis hin zum Dorfplatz im Amtsweg waren diverse Schriftzüge, wie „ACAB“ oder „North Side Cripz“, zu erkennen, teilte die Polizei mit. Beschmiert wurde ein Schaukasten, ein Mülleimer, sowie mehrere Spielgeräte auf dem betroffenen Spielplatz. Ein Mülleimer wurde zudem mit einem Hakenkreuz besprüht. Bei allen Taten wurde rote Graffitifarbe benutzt.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei in Hattstedt bittet Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag auffällige Personen gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 04846-2079950 oder per E-Mail (Hattstedt.PSt@polizei.landsh.de) zu melden.