Polizei sucht Zeugen : Hattstedt: Fußgängerin als Zeugin eines Verkehrsunfalls gesucht

Wer hat am Montag, 15. November einen Unfall in Hattstedt beobachtet? Die Polizei sucht insbesondere nach einer Fußgängerin, die Augenzeugin gewesen sein soll.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

01. Dezember 2021, 09:33 Uhr

Hattstedt | Die Polizei sucht eine Fußgängerin, die Zeugin eines Unfalls wurde. Am Montag, 15. November, gegen 18.15 Uhr, kam es in Hattstedt an der Kreuzung Bundesstraße/Mittelstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Weiterlesen: Bundespolizei verhaftet Autofahrer in Neukirchen

Der Fahrer eines weißen VW bog von der Mittelstraße kommend nach links auf die B5 ein und prallte im Kreuzungsbereich mit einem dunkelblauen VW Kleintransporter zusammen, der die B5 aus Richtung Süden in Richtung Norden befuhr. Beide Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Die Verkehrsunfallsachbearbeitung des Polizeirevieres in Husum hat die Ermittlungen dieses Unfalls übernommen und sucht zu den bereits bekannten Zeugen weitere Unfallzeugen, insbesondere eine Fußgängerin, die kurz vor dem Zusammenstoß die Fußgängerbedarfsampel gedrückt hatte. Diese wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-830330 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.