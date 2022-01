St. Peter-Ording : Happy-End für Hunde-Drama in SPO: So wurde der kleine Moritz gerettet

Ein Silvester-Knaller verschreckte den kleinen Hund Moritz so, dass er im Dunkel der Nacht in St. Peter-Böhl verschwand. Seine Beisitzer suchten per Plakat nach ihm. Gerettet wurde er vom Biologen Rainer Schulz.

St. Peter-Ording | Acht Tage und Nächte mit Regen, Frost, Landunter und einer Sturmflut hat ein kleiner Hund allein im Weltnaturerbe vor St. Peter-Ording überstanden. Am frühen Silvesterabend war Moritz, ein 15 Jahre alter Jack Russel-Pekinese-Mix, nach plötzlicher Silvesterknallerei von einem Wohnmobil im Ortsteil Böhl verschwunden. Auch interessant: Wegen der Omikr...

