Ramstedt : „Hamburger Schweine“ stoppen Lkw-Verkehr auf Gemeindeweg

Die moderne Navigations-Technik führt Lkw häufig über einen schmalen Sandweg von Koldenbüttel nach Ramstedt.

Ramstedt | Jetzt haben sie sogar „Hamburger Schweine“ in Ramstedt. Abgesegnet ist diese Anschaffung sogar von höchster Stelle, selbst die Polizei gab anstandslos ihr Okay dazu. Worum es eigentlich geht? Nein, nicht um eine neue Rasse der bekannten Borstenviecher. Auch interessant: Exklusiver Einblick: So soll die Modellregion Nordfriesland laufen Einzig un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.