Corona in Nordfriesland : Hamburger Hallig: Für Wohnmobile wird das Parken teurer

Der Zweckverband hofft auf eine gute Saison auf der Hamburger Hallig - die Gebühren für Wohnmobile steigen.

Hamburger Hallig | Gerhard Volquardsen ist nicht unzufrieden. „Wir alle haben das Beste aus der Saison 2020 mit Corona gemacht, und sie war gar nicht so schlecht“, sagte der Vorsteher des Zweckverbandes Hamburger Hallig in jüngster Sitzung in der Koogshalle. Es habe sich gezeigt, dass es die Menschen auf die Hallig und damit in die freie Natur zieht. Abstände seien durc...

