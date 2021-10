Premiere in Garding : Halloween-Party für die ganze Familie: Das haben sich die Kinder im Kunst-Atelier ausgedacht

Am 30. Oktober wird es zum ersten Mal richtig gruselig im Alten Rathaus – am Vorabend von Halloween gibt es eine bunte Party für die ganze Familie mit Gruselgeschichten, Kostümen und schaurigen Dekorationen.

Garding | Halloween steht vor der Tür: Sieben Kinder zwischen vier und zehn Jahren sind im Alten Rathaus in Garding fleißig dabei, Papiertüten zu bemalen: mit Monstern und Katzen, Kürbissen und Gespenstern. Und in die Tüten kommen später Süßigkeiten. Schon jetzt will die Jüngste, die vierjährige Jella, naschen. Die Mama hat wohlwissend eine Tüte Kekse dabei, de...

