Verkehr in Nordfriesland : Haifischzähne auf der Straße sollen Husums Unfallschwerpunkte entschärfen

Damit es seltener kracht: An zwei Stellen in Husum gibt es ganz neue Fahrbahnmarkierungen, die Autofahrer an die Rechts-vor-links-Regelung erinnern sollen.

Husum | Aufmerksamen Autofahrern wird es nicht entgangen sein: Seit Dienstag gibt es an zwei Stellen im Stadtgebiet eine ganz neue Art von Straßenmarkierung, sozusagen Haifischzähne auf dem Asphalt. An der Kreuzung Herzog-Adolf-/Ludwig-Nissen-Straße und der Einmündung Erichsenweg/Asmussenstraße sollen sie Unfälle „wegbeißen“ helfen, denn beide sind Unfallhäuf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.